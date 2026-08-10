Intel Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Intel

Um 16:28 Uhr rutschte die Intel-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,4 Prozent auf 98,15 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'698 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Intel-Aktie ging bis auf 96,31 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,32 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5'951'061 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 142,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Am 09.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,61 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 80,02 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,038 USD je Intel-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 23.07.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Intel ein Ergebnis je Aktie von -0,67 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Intel-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,50 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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