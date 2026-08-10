Intel Aktie 941595 / US4581401001
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10.08.2026 20:27:13
Intel Aktie News: Intel am Abend mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 98,07 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr fiel die Intel-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,5 Prozent auf 98,07 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'573 Punkten steht. Im Tief verlor die Intel-Aktie bis auf 96,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,32 USD. Bisher wurden heute 12'205'632 Intel-Aktien gehandelt.
Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,34 USD. Gewinne von 45,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2025 (19,61 USD). Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 400,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Am 23.07.2026 lud Intel zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Intel ein Ergebnis je Aktie von -0,67 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,50 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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