Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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10.08.2026 20:03:44
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 am Nachmittag im Minus
Am Nachmittag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.
Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.26 Prozent tiefer bei 29’644.24 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.043 Prozent tiefer bei 29’709.49 Punkten, nach 29’722.30 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 29’610.01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’784.21 Punkten erreichte.
NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29’825.11 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29’234.99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, stand der NASDAQ 100 bei 23’611.27 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 17.61 Prozent aufwärts. Bei 30’762.20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten registriert.
NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Datadog A (+ 9.87 Prozent auf 257.01 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6.72 Prozent auf 529.39 USD), CrowdStrike (+ 5.52 Prozent auf 226.25 USD), Diamondback Energy (+ 5.37 Prozent auf 198.14 USD) und Palo Alto Networks (+ 5.23 Prozent auf 382.90 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Lumentum (-6.77 Prozent auf 829.92 USD), Arm (-4.36 Prozent auf 270.26 USD), Microchip Technology (-3.80 Prozent auf 81.47 USD), Intel (-3.78 Prozent auf 97.81 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3.38 Prozent auf 96.63 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 23’254’102 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.691 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick
Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.34 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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