Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Zuschlägen

Um 17:58 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.06 Prozent höher bei 29’740.55 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.043 Prozent schwächer bei 29’709.49 Punkten in den Montagshandel, nach 29’722.30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’610.01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’784.21 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29’825.11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 29’234.99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 23’611.27 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 17.99 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Zähler.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Datadog A (+ 7.98 Prozent auf 252.59 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6.84 Prozent auf 530.00 USD), CrowdStrike (+ 5.28 Prozent auf 225.74 USD), Palo Alto Networks (+ 4.91 Prozent auf 381.72 USD) und Axon Enterprise (+ 4.37 Prozent auf 595.99 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Lumentum (-6.24 Prozent auf 834.59 USD), Arm (-4.13 Prozent auf 270.90 USD), Microchip Technology (-3.54 Prozent auf 81.69 USD), DoorDash (-3.43 Prozent auf 208.85 USD) und Intel (-3.33 Prozent auf 98.26 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 19’371’781 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.691 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Comcast-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch