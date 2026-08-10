NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor einem Jahr eingefahren

Am 10.08.2025 wurden Intel-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 19.95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 501.253 Intel-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 101.65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 50’952.38 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 409.52 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Intel belief sich zuletzt auf 512.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch