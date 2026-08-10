Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt letztendlich

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.34 Prozent leichter bei 29’621.80 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.043 Prozent schwächer bei 29’709.49 Punkten in den Handel, nach 29’722.30 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 29’606.47 Punkte, das Tageshoch hingegen 29’784.21 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29’825.11 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29’234.99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 23’611.27 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 17.52 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Datadog A (+ 11.48 Prozent auf 260.78 USD), Palo Alto Networks (+ 5.82 Prozent auf 385.04 USD), Diamondback Energy (+ 5.81 Prozent auf 198.97 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 5.61 Prozent auf 523.91 USD) und CrowdStrike (+ 5.01 Prozent auf 225.16 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Lumentum (-8.61 Prozent auf 813.51 USD), Arm (-5.21 Prozent auf 267.85 USD), Astera Labs (-5.07 Prozent auf 317.23 USD), Marvell Technology (-4.65 Prozent auf 208.56 USD) und Intel (-4.06 Prozent auf 97.52 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37’788’985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.691 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6.34 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch