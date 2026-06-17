Intel Aktie 941595 / US4581401001
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Intel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel nach einem Tweet von US-Präsidnet Donald Trump über eine Vereinbarung zwischen Apple und dem Chiphersteller zur Herstellung von Chips in den USA auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 US-Dollar belassen. Wirklich neu sei dies nicht, kommentierte Stacy A. Rasgon die Nachricht am Donnerstag. Anfangs dürfte das Aufwärtspotenzial für Intel begrenzt sein. Der Analyst sieht darin eher einen Machbarkeitsnachweis./rob/ajx/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 100.00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 133.99
|
Abst. Kursziel*:
-25.37%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 133.80
|
Abst. Kursziel aktuell:
-25.26%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
|
18.06.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
18.06.26
|Zuversicht in New York: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
18.06.26
|Intel Aktie News: Intel am Abend im Bullenmodus (finanzen.ch)
|
18.06.26
|Gewinne in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
18.06.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
18.06.26
|Starker Wochentag in New York: nachmittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
18.06.26
|Börse New York: NASDAQ Composite verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
18.06.26
|Zuversicht in New York: So steht der S&P 500 am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Intel Corp.
|09:02
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
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|01.06.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:02
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|01.06.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|01.06.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|105.87
|0.81%
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