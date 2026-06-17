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Intel Aktie 941595 / US4581401001

105.72
CHF
0.70
CHF
0.67 %
11:12:46
BRXC
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19.06.2026 09:02:34

Intel Market-Perform

Intel
105.72 CHF 0.67%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel nach einem Tweet von US-Präsidnet Donald Trump über eine Vereinbarung zwischen Apple und dem Chiphersteller zur Herstellung von Chips in den USA auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 US-Dollar belassen. Wirklich neu sei dies nicht, kommentierte Stacy A. Rasgon die Nachricht am Donnerstag. Anfangs dürfte das Aufwärtspotenzial für Intel begrenzt sein. Der Analyst sieht darin eher einen Machbarkeitsnachweis./rob/ajx/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 13:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 13:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Intel-Kurs >5
Fallender Intel-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 100.00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 133.99 		Abst. Kursziel*:
-25.37%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 133.80 		Abst. Kursziel aktuell:
-25.26%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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