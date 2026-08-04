Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart auf grünem Terrain

Am Dienstag geht es im NASDAQ Composite um 15:57 Uhr via NASDAQ um 1.20 Prozent auf 26’225.79 Punkte aufwärts. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.672 Prozent höher bei 26’088.04 Punkten, nach 25’913.90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 26’267.49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’088.04 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 25’832.67 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25’067.80 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21’053.58 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.87 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Zebra Technologies (+ 19.32 Prozent auf 347.99 USD), 3D Systems (+ 16.61 Prozent auf 3.30 USD), Nissan Motor (+ 10.58 Prozent auf 2.30 USD), Rambus (+ 7.29 Prozent auf 98.93 USD) und Intel (+ 7.19 Prozent auf 97.54 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil AXT (-9.13 Prozent auf 62.40 USD), Powell Industries (-7.77 Prozent auf 202.65 USD), FreightCar America (-7.65 Prozent auf 7.61 USD), Donegal Group B (-5.80 Prozent auf 21.62 USD) und Commercial Vehicle Group (-5.23 Prozent auf 4.35 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’995’642 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.222 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 18.69 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch