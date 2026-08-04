ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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04.08.2026 22:03:00
ON Semiconductor-Aktie im Aufwind: Deutliches Umsatzwachstum überzeugt
Nach Quartalszahlen, die den eigenen Ausblick übertreffen, bewegt sich die ON Semiconductor-Aktie kräftig. Die Hintergründe im Überblick.
- ON Semiconductor steigert Umsatz
- Freier Cashflow vervierfacht sich
- Aktie schiesst nach oben
Der Halbleiterkonzern ON Semiconductor hat am Montag nach US-Börsenschluss Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vorgelegt, die den eigenen Ausblick übertreffen, und die eigene Aktie damit nachbörslich deutlich nach oben geschickt.
ON-Aktie mit Rally
ON-Aktie: Im regulären Handel an der NASDAQ schloss der Titel am Montag bei 80,40 US-Dollar und damit rund 1,5 Prozent leichter, am Dienstag sprang die Aktie um 0,47 Prozent auf 80,78 US-Dollar nach oben.
Ergebnis wächst viermal so schnell wie der Umsatz
Der Umsatz kletterte im zweiten Quartal auf rund 1,6 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Bruttomarge verbesserte sich von 37,6 auf 38,4 Prozent nach US-GAAP, bereinigt stieg sie auf 39,3 Prozent. Das Ergebnis pro Aktie wuchs auf 0,56 US-Dollar nach US-GAAP beziehungsweise 0,74 US-Dollar bereinigt, nachdem der Vorjahreswert bei 0,41 beziehungsweise 0,53 US-Dollar gelegen hatte. Finanzchef Thad Trent verwies in der zugehörigen Pressemitteilung darauf, dass das Ergebnis pro Aktie damit viermal schneller wuchs als der Umsatz, getragen von der ausgeweiteten Marge und einem disziplinierten Kostenmanagement.
Freier Cashflow vervierfacht sich
Der operative Cashflow stieg um 150 Prozent, der freie Cashflow vervierfachte sich auf rund 425 Millionen US-Dollar nach 106 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. ON kaufte im Quartal eigene Aktien im Wert von 332 Millionen US-Dollar zurück, damit flossen seit Jahresbeginn rund 105 Prozent des freien Cashflows an die Aktionäre zurück. Firmenchef Hassane El-Khoury führte die Entwicklung auf eine anziehende Nachfrage zurück, besonders bei Anwendungen mit Bezug zu künstlicher Intelligenz, sowie auf eine wachsende Kundennachfrage nach eigenen Lösungen wie der Treo-Plattform und den Hochvolt-Leistungshalbleitern.
Ausblick auf das dritte Quartal fällt optimistisch aus
Für das laufende Quartal stellt ON einen Umsatz zwischen 1,65 und 1,75 Milliarden US-Dollar in Aussicht, das bereinigte Ergebnis pro Aktie soll zwischen 0,81 und 0,93 US-Dollar liegen. El-Khoury bezeichnete das Geschäft mit Rechenzentren für künstliche Intelligenz als das am schnellsten wachsende Segment des Konzerns und rechnet für das laufende Jahr mit einer Verdopplung der entsprechenden Erlöse.Martina Köhler, Julia Walter, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch
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