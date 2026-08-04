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Index-Bewegung 04.08.2026 18:00:32

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagmittag Zuschläge

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagmittag Zuschläge

Am Dienstag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

AXT
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Am Dienstag gewinnt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 2.02 Prozent auf 26’438.15 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.672 Prozent höher bei 26’088.04 Punkten, nach 25’913.90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26’447.98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’088.04 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 25’832.67 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Stand von 25’067.80 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21’053.58 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 13.78 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27’190.21 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell 3D Systems (+ 24.20 Prozent auf 3.52 USD), Zebra Technologies (+ 20.85 Prozent auf 352.46 USD), Innodata (+ 11.52 Prozent auf 70.55 USD), TTM Technologies (+ 10.43 Prozent auf 133.85 USD) und FormFactor (+ 9.93 Prozent auf 119.60 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Commercial Vehicle Group (-7.63 Prozent auf 4.24 USD), Donegal Group B (-5.80 Prozent auf 21.62 USD), AmeriServ Financial (-5.72 Prozent auf 4.37 USD), AXT (-5.58 Prozent auf 64.84 USD) und Anika Therapeutics (-5.43 Prozent auf 19.61 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 10’204’526 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.222 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.69 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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