Donegal Grou b Aktie 1229216 / US2577013004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Index-Bewegung
|
04.08.2026 18:00:32
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagmittag Zuschläge
Am Dienstag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.
Am Dienstag gewinnt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 2.02 Prozent auf 26’438.15 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.672 Prozent höher bei 26’088.04 Punkten, nach 25’913.90 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26’447.98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’088.04 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 25’832.67 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Stand von 25’067.80 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21’053.58 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 13.78 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27’190.21 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell 3D Systems (+ 24.20 Prozent auf 3.52 USD), Zebra Technologies (+ 20.85 Prozent auf 352.46 USD), Innodata (+ 11.52 Prozent auf 70.55 USD), TTM Technologies (+ 10.43 Prozent auf 133.85 USD) und FormFactor (+ 9.93 Prozent auf 119.60 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Commercial Vehicle Group (-7.63 Prozent auf 4.24 USD), Donegal Group B (-5.80 Prozent auf 21.62 USD), AmeriServ Financial (-5.72 Prozent auf 4.37 USD), AXT (-5.58 Prozent auf 64.84 USD) und Anika Therapeutics (-5.43 Prozent auf 19.61 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 10’204’526 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.222 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.69 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu AXT Inc.
|
16:00
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite mit Abgaben (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Börse New York in Grün: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Donegal Group Inc. (B)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Intel am 04.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26’644.82
|1.13%
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.