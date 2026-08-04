Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bilanz im Blick
|
04.08.2026 20:16:00
Spotify-Aktie gibt nach: Quartalsprognose enttäuscht
Der Ausblick von Spotify auf das laufende dritte Quartal bleibt hinter den Erwartungen zurück.
Die Spotify-Aktie verliert an der NYSE 0,55 Prozent auf 483,65 US-Dollar.
Das abgelaufene zweite Quartal lief für die Schweden durchwachsen. Die monatliche Nutzerzahl lag bei 777 Millionen, was zwar ein Plus von 12 Prozent im Vorjahresvergleich war, allerdings leicht hinter den selbstgesteckten Zielen und den Analystenschätzungen zurückblieb. Die Zahl der zahlenden Abonnenten schlug aber mit 300 Millionen die Markterwartungen.
Spotifys Umsatz kletterte im abgelaufenen Quartal um 14 Prozent auf knapp 4,8 Milliarden Euro, Analysten hatten aber mehr erwartet. Anders als beim operativen Gewinn: Dieser verbesserte sich sogar um fast zwei Drittel auf 655 Millionen Euro. Unterm Strich schrieb Spotify gut eine halbe Milliarde Gewinn, nach einem Verlust von 86 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.
/lew/err/jha/
GÖTEBORG (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Spotify
Analysen zu Spotify
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Spotify am 04.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.