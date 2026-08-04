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Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911

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Bilanz im Blick 04.08.2026 20:16:00

Spotify-Aktie gibt nach: Quartalsprognose enttäuscht

Spotify-Aktie gibt nach: Quartalsprognose enttäuscht

Der Ausblick von Spotify auf das laufende dritte Quartal bleibt hinter den Erwartungen zurück.

Spotify
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Der Streamingdienst rechnet mit 788 Millionen monatlichen Nutzern, wie er am Dienstag in Göteborg mitteilte. Analysten hatten mehr auf dem Zettel, ebenso wie beim operativen Gewinn. Diesen erwarten die Schweden bei 670 Millionen Euro, basierend auf einem Umsatzanstieg auf 5 Milliarden Euro, welcher auch von Währungseffekten getrieben sein dürfte.

Die Spotify-Aktie verliert an der NYSE 0,55 Prozent auf 483,65 US-Dollar.

Das abgelaufene zweite Quartal lief für die Schweden durchwachsen. Die monatliche Nutzerzahl lag bei 777 Millionen, was zwar ein Plus von 12 Prozent im Vorjahresvergleich war, allerdings leicht hinter den selbstgesteckten Zielen und den Analystenschätzungen zurückblieb. Die Zahl der zahlenden Abonnenten schlug aber mit 300 Millionen die Markterwartungen.

Spotifys Umsatz kletterte im abgelaufenen Quartal um 14 Prozent auf knapp 4,8 Milliarden Euro, Analysten hatten aber mehr erwartet. Anders als beim operativen Gewinn: Dieser verbesserte sich sogar um fast zwei Drittel auf 655 Millionen Euro. Unterm Strich schrieb Spotify gut eine halbe Milliarde Gewinn, nach einem Verlust von 86 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

/lew/err/jha/

GÖTEBORG (awp international)

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Short 15’506.89 13.70 SIBJOU
Short 16’092.22 8.85 S5B0BU
SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
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Long 13’088.65 8.85 SVB5UU
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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

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Spotify am 04.08.2026

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