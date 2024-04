FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel nach Zahlen zum ersten Quartal von 41 auf 34 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Dem soliden Jahresauftakt, der Einführung des KI-Beschleunigers "Gaudi 3" und der Belebung des Geschäftes mit PC-Chips stünden eine schwache Prognose fu?r das zweite Quartal, herbe - und länger anhaltende - Verluste im Bereich der Auftragsfertigung sowie hohe Anlaufkosten fu?r die Fertigung neuer Produkte gegenüber, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen nach unten. In Kombination mit einem höheren risikolosen Zins sinke der faire Wert entsprechend./la/gl;