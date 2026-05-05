ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

22.14
CHF
0.80
CHF
3.72 %
15:08:42
SWX
ING Group Hold

ING Group
22.29 CHF 1.91%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Bei der niederländischen Bank habe diesmal das Nettozinsergebnis (NII) im Rampenlicht gestanden, schrieb Theo Massing in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im ersten Quartal habe sich dessen starke Entwicklung bestätigt. Er passte daraufhin seine NII-Erwartungen bis 2028 im Schnitt um drei Prozent nach oben an, jene für die Erträge aber nur um ein Prozent./rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Hold
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
24.38 € 		Abst. Kursziel*:
14.85%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
24.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.97%
Analyst Name::
Theo Massing 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

