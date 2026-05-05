ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ING Group Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Bei der niederländischen Bank habe diesmal das Nettozinsergebnis (NII) im Rampenlicht gestanden, schrieb Theo Massing in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im ersten Quartal habe sich dessen starke Entwicklung bestätigt. Er passte daraufhin seine NII-Erwartungen bis 2028 im Schnitt um drei Prozent nach oben an, jene für die Erträge aber nur um ein Prozent./rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Hold
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
24.38 €
|
Abst. Kursziel*:
14.85%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
24.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.97%
|
Analyst Name::
Theo Massing
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ING Group
|
30.04.26
|Analysten sehen für ING Group-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
30.04.26
|EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
29.04.26
|Ausblick: ING Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.04.26
|EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.04.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
15.04.26
|Stoxx Europe 50-Titel ING Group-Aktie: Über diese Dividende können sich ING Group-Aktionäre freuen (finanzen.ch)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: ING Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)