Infineon Technologies Aktie 1060390 / US45662N1037
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16.09.2026 15:34:00
Infineon trennt sich von Speicherchip-Geschäftsteil - Aktie reagiert positiv
Infineon Technologies verkauft einen Teil seines Geschäfts mit Speicherlösungen an das taiwanische Unternehmen Winbond Electronics für einen Milliardenbetrag.
Mit einem Verkaufsabschluss wird in der zweiten Jahreshälfte 2027 gerechnet. Nötig sind dafür noch behördliche Freigaben.
"Die Transaktion ermöglicht es Infineon, das Portfolio und die Kapitalallokation noch stärker auf die zentralen Wachstumstreiber auszurichten", sagte Peter Schiefer, Chef der Automotive-Sparte des DAX-Konzerns.
Winbond sei als führender Anbieter mit Schwerpunkt auf Speicherlösungen ein idealer Partner, um die künftigen Wachstumsmöglichkeiten für das NOR-Flash- und F-RAM-Geschäft zu erschliessen.
Infineon wird weiterhin ein Portfolio spezialisierter Speicherlösungen anbieten, darunter SRAM, HYPERRAM, nvSRAM sowie auf SONOS basierende strahlungsgehärtete Produkte.
Die Infineon-Aktie gewinnt im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 1,4 Prozent auf 55,09 Euro.
DJG/rio/brb
Dow Jones Newswires
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