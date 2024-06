FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Von dem Textilhändler habe es erneut robuste Resultate gegeben, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der durchwachsenen Wetterlage sei dies eine gute Leistung. Besser als erwartet sei der aktuelle Geschäftstrend im Mai, was den Kurs stützen sollte. Er monierte aber weiter die Bewertung der Aktie bei generell nachlassendem Umsatzwachstum und erhöhtem Investitionsbedarf./tih/bek;