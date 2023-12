NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex nach den am Vortag vorgelegten Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei stark gewesen, schrieb Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie des Modehändlers bleibe attraktiv bewertet./tih;