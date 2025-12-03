Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Jungheinrich Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich von 42 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Timothy Lee gab in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Bereich der Lagerautomation. Dabei bleibt er aus sechs Gründen optimistisch gestimmt. Er nennt eine sich erholende Auftragslage, ein anziehendes Konjunkturumfeld, eine Margenerholung und mögliche KI-Vorteile. Außerdem glaubt er bei Gabelstaplern an ein stabiles Nachfrage- und Wettbewerbsumfeld. Zu guter Letzt seien die Bewertungen in der Branche vielversprechend./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Overweight
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34.14 €
|
Abst. Kursziel*:
28.88%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
34.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.41%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AG
|
30.11.25
|November 2025: Experten empfehlen Jungheinrich-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
26.11.25
|MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungheinrich-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.11.25
|XETRA-Handel MDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
20.11.25
|MDAX aktuell: MDAX zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Jungheinrich-Aktie stärker: AR-Chef Rolf Najork scheidet zum Jahresende aus (Dow Jones)
|
19.11.25
|EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Aufsichtsratsvorsitzender Rolf Najork scheidet zum 31.12.2025 aus dem Aufsichtsrat der Jungheinrich AG aus (EQS Group)
|
19.11.25
|EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025 (EQS Group)