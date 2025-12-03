BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
78.40CHF
-1.23CHF
-1.54 %
18:00:01
BRXC
03.12.2025 20:45:02
BioNTech (ADRs) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 151 US-Dollar belassen. Die 12-Monats-Überlebensrate von Patienten mit einem bestimmten nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom, die mit Gotistobart von Biontech behandelt wurden, erscheine besser als mit aktueller Standardtherapie, schrieb Akash Tewari am Mittwoch mit Blick auf veröffentlichte Studiendaten./rob/mis/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
$ 151.00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 96.55
Abst. Kursziel*:
56.40%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 96.73
Abst. Kursziel aktuell:
56.10%
Analyst Name::
Akash Tewari
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
02.12.25
|Aktien von Moderna und BioNTech im Fokus: FDA plant wohl strengere Zulassungsregeln für Impfstoffe (finanzen.ch)
30.11.25
|November 2025: Die Expertenmeinungen zur BioNTech (ADRs)-Aktie (finanzen.net)
26.11.25
|Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre geben grünes Licht - so reagieren die Aktien (finanzen.ch)
25.11.25
|Aktien von CureVac und BionTech im Fokus: Aktionäre stimmen heute über Übernahme ab (finanzen.ch)
24.11.25