04.12.2025 07:18:36

Helvetia erhält Genehmigung zur Integration von Caser

St. Gallen (awp) - Helvetia Holding AG hat die behördliche Genehmigung für die Fusion von Helvetia Seguros und Caser erhalten und damit einen wichtigen Meilenstein in der Integration der beiden Unternehmen erreicht. Nach Abschluss der rechtlichen Fusion arbeitet die Helvetia Gruppe weiter an der operativen und technologischen Zusammenführung.

Beide Marken werden bis 2027 parallel bestehen, während die Vertriebsnetze von Agenten und Maklern weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Die neue Gesellschaft zählt über 2,5 Millionen Kunden in Spanien und mehr als 7000 Mitarbeitende und positioniert sich damit unter den zehn grössten Versicherungsgruppen im spanischen Markt.

awp-robot/jl

