Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Ein zentrales Problem für die europäischen Bekleidungshändler im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt seien mögliche Auswirkungen auf die Frachtkosten und den Warenfluss, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings machten die Frachtkosten nur einen relativ geringen Anteil an den Herstellungskosten aus. Zumindest für größere Akteure wie Inditex und Next scheine die aktuelle Situation beherrschbar zu sein./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
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Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
62.00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
54.20 €
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Abst. Kursziel*:
14.39%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
54.22 €
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Abst. Kursziel aktuell:
14.35%
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Analyst Name::
Richard Chamberlain
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KGV*:
-