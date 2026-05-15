Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023
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15.05.2026 20:55:00
Volatus Aerospace-Aktie im Minus: Luft- und Raumfahrtkonzern macht Rückläufige Umsatzzahlen
Das kanadische Luft- und Raumfahrtunternehmen Volatus Aerospace hat am Donnerstag nachbörslich Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt.
Der Umsatz verschlechterte sich daneben von 6,62 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum auf 5,71 Millionen US-Dollar im Berichtsquartal - das war weniger als am Markt erwartet worden war. So hatten sich die Analystenprognosen beim Umsatz im Vorfeld auf 6,07 Millionen CAD belaufen.
Die Aktie von Volatus Aerospace gibt am Freitag in Kanada zeitweise 4,29 Prozent auf 0,67 CAD nach.
Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Julia Walter, Thomas Zoller, Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch
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