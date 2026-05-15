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Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023

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Bilanz vorgelegt 15.05.2026 20:55:00

Volatus Aerospace-Aktie im Minus: Luft- und Raumfahrtkonzern macht Rückläufige Umsatzzahlen

Volatus Aerospace-Aktie im Minus: Luft- und Raumfahrtkonzern macht Rückläufige Umsatzzahlen

Das kanadische Luft- und Raumfahrtunternehmen Volatus Aerospace hat am Donnerstag nachbörslich Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt.

Volatus Aerospace
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Im ersten Quartal 2026 hat sich der Gewinn von Volatus Aerospace seitwärts entwickelt. Das EPS lag bei -0,01 US-Dollar nach -0,01 CAD im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten den Verlust je Aktie im Vorfeld auf -0,01 US-CAD geschätzt.

Der Umsatz verschlechterte sich daneben von 6,62 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum auf 5,71 Millionen US-Dollar im Berichtsquartal - das war weniger als am Markt erwartet worden war. So hatten sich die Analystenprognosen beim Umsatz im Vorfeld auf 6,07 Millionen CAD belaufen.

Die Aktie von Volatus Aerospace gibt am Freitag in Kanada zeitweise 4,29 Prozent auf 0,67 CAD nach.

Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Julia Walter, Thomas Zoller, Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

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