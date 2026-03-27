Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Outperform" belassen. In den USA habe die Dynamik des asiatischen Online-Billigmodehändlers Shein 2025 offenbar stagniert, während die deutlichen Marktanteilsgewinne in Europa vor allem eine Bedrohung für Primark seien und in geringerem Ausmaß für H&M und Zalando, schrieb Richard Chamberlain am Sonntag. Weniger betroffen seien die Inditex-Tochter Zara und Next aufgrund ihrer stärkeren Premium-Stellung und der älteren Kundenbasis./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
49.73 €
|
Abst. Kursziel*:
24.67%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
49.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.56%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
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