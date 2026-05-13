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Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

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15.05.2026 14:12:48

Sixt SE St Kaufen

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Aktien von Sixt mit einem fairen Wert von 90 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Jahresstart habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Dirk Schlamp am Freitag. Er hob den Umsatzhebel und die stabilisierten Restwerte hervor. Die Anlagestory bleibe intakt./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 13:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sixt SE St. Kaufen
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Sixt SE St. 		Analyst:
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