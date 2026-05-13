Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
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zugeh. Wertpapiere
15.05.2026 14:12:48
Sixt SE St Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Aktien von Sixt mit einem fairen Wert von 90 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Jahresstart habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Dirk Schlamp am Freitag. Er hob den Umsatzhebel und die stabilisierten Restwerte hervor. Die Anlagestory bleibe intakt./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 13:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Kaufen
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
71.05 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
71.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Dirk Schlamp
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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