ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Dass das Bundeskabinett nun den Weg für den Bau neuer Gaskraftwerke frei gemacht habe, sei wichtig für den Energiekonzern, schrieb Wanda Serwinowska am Donnerstag./mis/ag;