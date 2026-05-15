RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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15.05.2026 10:58:43
RWE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Dass das Bundeskabinett nun den Weg für den Bau neuer Gaskraftwerke frei gemacht habe, sei wichtig für den Energiekonzern, schrieb Wanda Serwinowska am Donnerstag./mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 13:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 13:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 13:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55.94 €
|
Abst. Kursziel*:
16.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.54%
|
Analyst Name::
Wanda Serwinowska
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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