Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
45.34CHF
0.15CHF
0.34 %
12:46:50
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
31.03.2026 10:34:50
Inditex Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Inditex von 63 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Bekleidungskonzern habe zuletzt starke Zahlen vorgelegt, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Intensität bei den Kapitalausgaben der Spanier nehme zu./rob/bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49.58 €
|
Abst. Kursziel*:
21.02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.41%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|10:34
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|10:34
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|10:34
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|45.34
|0.34%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:14
|
RBC Capital Markets
Unilever Underperform
|11:01
|
Warburg Research
SUSS MicroTec Buy
|10:55
|
Warburg Research
JOST Werke Buy
|10:52
|
Deutsche Bank AG
Akzo Nobel Hold
|10:51
|
RBC Capital Markets
Siemens Healthineers Outperform
|10:51
|
RBC Capital Markets
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|10:50
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy