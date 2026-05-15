Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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Schneider Electric Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen für das erste Quartal mit einem fairen Aktienwert von 310 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Elektrotechnikspezialist habe beim Umsatz vom Rechenzentrenboom profitiert, schrieb Robert Czerwensky am Freitag. Schneider Electric sei international positioniert, um von mehreren Megatrends zu profitieren. Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung aller Branchen, Unternehmen und Haushalte würden weltweit vorangetrieben, um Effizienz und Nachhaltigkeit zu fördern./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 11:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Kaufen
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Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
262.90 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
263.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Robert Czerwensky
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KGV*:
-