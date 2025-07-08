Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
Inditex Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Inditex von 53 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Textilhändler habe sich im ersten Geschäftshalbjahr widerstandsfähig gezeigt, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie rechnet nun mit einer besseren zweiten Geschäftsjahreshälfte. Trotz des intensiven Wettbewerbs und aktueller Herausforderungen etwa durch Zölle sei Inditex mit seinem breiten Markenportfolio im aktuellen Marktumfeld gut positioniert./rob/tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Kaufen
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen
Kurs*:
42.95 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen
Kurs aktuell:
45.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
-
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|16:30
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:29
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|13:49
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:17
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Inditex Neutral
|UBS AG
|09:52
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|16:30
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Inditex Neutral
|UBS AG
|02.09.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|14.07.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|40.79
|-6.86%
