NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Versorger dürfte für das erste Jahresviertel einen Nettogewinn von 1,8 Milliarden Euro ausweisen, schrieb Fernando Garcia in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Damit sollte Iberdrola auf gutem Weg sein, das Jahresziel eines Nettogewinns von mehr als 6,6 Milliarden Euro zu erreichen./rob/edh/jha/;