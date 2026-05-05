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Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

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05.05.2026 13:31:22

Iberdrola SA Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Iberdrola von 17 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Fernando Garcia äußerte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den regulatorischen Risiken südeuropäischer Versorger. In Italien sei das Risiko staatlicher Interventionen für Enel besonders ausgeprägt. Spanien werde derweil anfälliger dafür, dass sich der Iran-Krieg ausweitet. Iberdrola rechnet er aber weiterhin die positive Gewinndynamik zu Gute. Für die Spanier liege er mit seinen Gewinnschätzungen je Aktie bis 2028 drei Prozent über dem Konsens./tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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