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28.05.2026 08:02:05
Iberdrola SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Iberdrola von 17,30 auf 19,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die strategische Positionierung des Versorgers passe immer besser zu den strukturellen Wachstumsthemen, schrieb Jorge Alonso Suils am Mittwochabend. Die Chancen seien aktuell aber bereits eingepreist./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 20:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 04:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 04:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
19.80 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
19.68 €
|
Abst. Kursziel*:
0.61%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
19.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.12%
|
Analyst Name::
Jorge Alonso Suils
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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