Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
18.30CHF
-0.38CHF
-2.01 %
12:28:46
BRXC
29.04.2026 11:21:47
Iberdrola SA Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Iberdrola nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 16,90 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Energiekonzern habe sich ordentlich geschlagen und seine Schätzungen knapp übertroffen, schrieb Dominic Nash am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Dazu komme der moderat angehobene Jahresausblick./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Equal Weight
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
16.90 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
19.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.62%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
19.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.75%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|09:37
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:37
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
