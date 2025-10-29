Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
16.34CHF
0.06CHF
0.38 %
14:58:34
BRXC
29.10.2025 12:30:31
Iberdrola SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Neunmonatszahlen der Spanier seien stark, schrieb James Brand in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
14.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
17.67 €
|
Abst. Kursziel*:
-17.92%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17.75%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse