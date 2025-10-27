Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'379 -1.2%  SPI 17'110 -1.1%  Dow 47'545 0.7%  DAX 24'268 -0.2%  Euro 0.9262 0.0%  EStoxx50 5'701 -0.2%  Gold 3'928 -1.6%  Bitcoin 91'055 0.4%  Dollar 0.7946 -0.1%  Öl 64.9 -1.4% 
Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

16.13
CHF
0.28
CHF
1.77 %
12:45:57
BRXC
28.10.2025 10:54:43

Iberdrola SA Buy

Iberdrola
16.12 CHF 1.73%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 17,30 Euro auf "Buy" belassen. Der Versorger habe die Erwartungen komfortabel übertroffen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona am Dienstag nach den Quartalszahlen. Die erhöhten Jahresziele dürften den Konsens auch näher an seine deutlich optimistischeren Ergebnisprognosen bis 2028 treiben./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
17.30 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17.44 € 		Abst. Kursziel*:
-0.80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17.41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.63%
Analyst Name::
Gonzalo Sanchez-Bordona 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

