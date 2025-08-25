Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

15.50
CHF
-0.13
CHF
-0.80 %
25.08.2025
BRXC
11.09.2025 10:16:44

Iberdrola SA Sector Perform

Iberdrola
15.50 CHF -0.80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola anlässlich der aufgestockten Beteiligung an Neoenergia auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Die Übernahme von weiteren gut 30 Prozent am brasilianischen Versorger sei eine wertsteigernde Transaktion für den spanischen Energieversorger, der nun 84 Prozent an Neoenergia halte, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 02:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 02:39 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
16.70 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
15.65 € 		Abst. Kursziel*:
6.71%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
15.67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.57%
Analyst Name::
Fernando Garcia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Iberdrola SA

mehr Nachrichten

Analysen zu Iberdrola SA

10:16 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
10:16 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:15 Iberdrola Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
04.09.25 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
