Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
15.50CHF
-0.13CHF
-0.80 %
25.08.2025
11.09.2025 10:16:44
Iberdrola SA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola anlässlich der aufgestockten Beteiligung an Neoenergia auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Die Übernahme von weiteren gut 30 Prozent am brasilianischen Versorger sei eine wertsteigernde Transaktion für den spanischen Energieversorger, der nun 84 Prozent an Neoenergia halte, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 02:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 02:39 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Iberdrola SA
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
16.70 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
15.65 €
Abst. Kursziel*:
6.71%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
15.67 €
Abst. Kursziel aktuell:
6.57%
Analyst Name::
Fernando Garcia
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|10:16
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:15
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.07.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|25.07.25
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
