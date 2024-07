NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Iberdrola auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Vor allem der Versorger und sein Konkurrent EDP dürften im zweiten Quartal von einer überraschend hohen Energieerzeugung durch Wasserkraft profitiert haben, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./gl/tih;