Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

15.28
CHF
0.21
CHF
1.40 %
18.08.2025
BRXC
Iberdrola SA Hold

Iberdrola
15.28 CHF 1.40%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Iberdrola von 14,00 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Versorger profitiere mit dem Ausbau wachstumsfördernder Investitionen in Netzwerke von einer zunehmenden regulatorischen Klarheit, schrieb Andrew Fisher in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Bis Dezember werde der Konzern für dieses Geschäft eine hohe Transparenz hinsichtlich der Vergütung erreichen - zu einer Zeit, in der Energieversorgungsnetze weltweit über mehrere Jahre hinweg Investitionen in beispiellosem Umfang erforderten./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
17.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
16.23 € 		Abst. Kursziel*:
7.83%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.49%
Analyst Name::
Andrew Fisher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

