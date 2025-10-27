Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
Iberdrola SA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Iberdrola nach Quartalszahlen des Energiekonzerns mit einem Kursziel von 17,60 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege über den Erwartungen, schrieb Ahmed Farman in seiner Reaktion vom Dienstag. Zum angehobenen Jahresziel für den Nettogewinn merkte er an, dass der entsprechende Marktkonsens schon auf diesem Niveau liege. Dennoch seien Zahlen und Ausblick insgesamt moderat positiv für die Spanier zu werten./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Iberdrola SA
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
17.60 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
17.41 €
Abst. Kursziel*:
1.09%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
17.41 €
Abst. Kursziel aktuell:
1.09%
Analyst Name::
Ahmed Farman
KGV*:
-
