Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

16.12
CHF
0.27
CHF
1.70 %
12:40:53
28.10.2025 10:33:49

Iberdrola SA Buy

Iberdrola
16.12 CHF 1.70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Iberdrola nach Quartalszahlen des Energiekonzerns mit einem Kursziel von 17,60 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege über den Erwartungen, schrieb Ahmed Farman in seiner Reaktion vom Dienstag. Zum angehobenen Jahresziel für den Nettogewinn merkte er an, dass der entsprechende Marktkonsens schon auf diesem Niveau liege. Dennoch seien Zahlen und Ausblick insgesamt moderat positiv für die Spanier zu werten./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
17.60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17.41 € 		Abst. Kursziel*:
1.09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17.41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.09%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Iberdrola SA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Iberdrola SA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:54 Iberdrola Buy UBS AG
10:33 Iberdrola Buy Jefferies & Company Inc.
10:02 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
09:25 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
