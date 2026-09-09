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Kursentwicklung im Fokus 09.09.2026 09:28:18

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwochmorgen.

Basler
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Um 09:11 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 0.52 Prozent auf 18’692.69 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 94.479 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.322 Prozent auf 18’730.69 Punkte an der Kurstafel, nach 18’791.15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’692.48 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’746.34 Zählern.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0.275 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 18’659.63 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.06.2026, den Stand von 18’024.89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16’595.52 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7.70 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell ASTA Energy Solutions (+ 1.21 Prozent auf 66.80 EUR), PNE (+ 0.96 Prozent auf 7.37 EUR), Adtran Networks SE (+ 0.44 Prozent auf 22.70 EUR), Südzucker (+ 0.31 Prozent auf 12.80 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0.25 Prozent auf 31.70 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil OHB SE (-2.16 Prozent auf 181.20 EUR), Hypoport SE (-1.75 Prozent auf 81.50 EUR), Basler (-1.48 Prozent auf 23.30 EUR), LPKF Laser Electronics (-1.48 Prozent auf 13.35 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1.43 Prozent auf 55.25 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 45’267 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.194 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2.24 erwartet. Mit 7.80 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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