Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Hypoport SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Buy" belassen. Eine Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. In Hypoport sieht der Experte einen Profiteur der Reformen am Wohnimmobilien-Markt./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
185.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
72.00 €
|
Abst. Kursziel*:
156.94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
156.23%
|
Analyst Name::
Chris Armstrong
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hypoport SE
|
12:26
|Börse Frankfurt: SDAX legt am Mittag zu (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
23.09.26
|SDAX aktuell: SDAX am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
10.09.26
|SDAX aktuell: SDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Hypoport SE
|11:02
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|11:02
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|11:02
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.24
|Hypoport Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Hypoport SE
|67.70
|7.63%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:07
|
Bernstein Research
DHL Group Market-Perform
|12:06
|
Jefferies & Company Inc.
EssilorLuxottica Buy
|12:06
|
Goldman Sachs Group Inc.
arGEN-X Buy
|11:53
|
Bernstein Research
Symrise Market-Perform
|11:51
|
Jefferies & Company Inc.
Symrise Buy
|11:37
|
Deutsche Bank AG
Hennes & Mauritz AB Hold
|11:36
|
Deutsche Bank AG
ABB Hold