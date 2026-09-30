Experten sehen bei Hypoport SE-Aktie Potenzial

Die Hypoport SE-Aktie wurde im September 2026 von 2 Experten analysiert.

2 Experten stufen die Hypoport SE-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Hypoport SE ein Kursziel von 185,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 118,00 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 67,00 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 185,00 EUR 176,12 25.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 185,00 EUR 176,12 22.09.2026

Redaktion finanzen.ch