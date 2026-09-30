|Analystenmeinungen
|
30.09.2026 18:00:38
Experten sehen bei Hypoport SE-Aktie Potenzial
Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Hypoport SE-Aktie überprüft.
Die Hypoport SE-Aktie wurde im September 2026 von 2 Experten analysiert.
2 Experten stufen die Hypoport SE-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Hypoport SE ein Kursziel von 185,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 118,00 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 67,00 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|185,00 EUR
|176,12
|25.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|185,00 EUR
|176,12
|22.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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