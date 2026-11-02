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HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

35.06
CHF
0.41
CHF
1.18 %
11:00:49
SWX
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03.11.2026 09:42:41

HUGO BOSS Sector Perform

HUGO BOSS
35.20 CHF -0.74%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Umsatz sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Manjari Dhar in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Den eingetrübten Ergebnisausblick (Ebit) auf 2026 wertete er aber als negatives Signal für die Frasers Group, die Mehrheitseigentümerin des Modeunternehmens./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Sector Perform
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
38.43 € 		Abst. Kursziel*:
-1.12%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
38.61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.58%
Analyst Name::
Manjari Dhar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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