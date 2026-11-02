HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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HUGO BOSS Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Umsatz sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Manjari Dhar in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Den eingetrübten Ergebnisausblick (Ebit) auf 2026 wertete er aber als negatives Signal für die Frasers Group, die Mehrheitseigentümerin des Modeunternehmens./rob/edh/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Sector Perform
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
38.43 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.12%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
38.61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.58%
|
Analyst Name::
Manjari Dhar
|
KGV*:
-
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|05.10.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|09:42
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:40
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|09:42
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:40
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|35.08
|1.24%
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