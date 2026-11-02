HUGO BOSS 35.18 CHF -0.81% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das weitgehend den Erwartungen entsprechende operative Ergebnis (Ebit) des Modekonzerns werde von den reduzierten Umsatz- und Ebit-Zielen für 2026 überschattet, schrieb Frederick Wild in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.