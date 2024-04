NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 725 Pence belassen. Die britische Großbank habe beim bereinigten Vorsteuergewinn die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem wollten die Briten mehr Aktien zurückkaufen als prognostiziert./la/mis;