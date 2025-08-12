Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’863 -0.1%  SPI 16’558 -0.1%  Dow 43’975 -0.5%  DAX 24’046 -0.2%  Euro 0.9425 -0.1%  EStoxx50 5’330 0.0%  Gold 3’348 0.1%  Bitcoin 96’580 0.1%  Dollar 0.8107 -0.2%  Öl 66.3 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
Gerresheimer-Aktie im Minus: Gerresheimer ernennt neuen Vorstand
K+S-Aktie höher: K+S schreibt tiefrote Zahlen
Deutsche Telekom-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
DroneShield-Aktie: Kurssprung nach SentryCiv-Launch
Stabile US-Inflation im Juli - Kerninflation zieht stärker als erwartet an
Suche...

HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

10.57
CHF
0.19
CHF
1.79 %
09:00:24
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2025 13:59:56

HSBC Sector Perform

HSBC Holdings
10.56 CHF 1.79%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal von 900 auf 950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms beließ die Schätzung für den bereinigten Gewinn vor Steuern (PBT) der britischen Bank im Jahr 2026 weitgehend unverändert. Höhere Ausgaben und Wertberichtigungen sowie niedrigere Nettozinserträge stünden höheren sonstigen Erträgen gegenüber, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:23 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Sector Perform
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
9.50 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
9.50 £ 		Abst. Kursziel*:
-0.01%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
9.53 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.34%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?