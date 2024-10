NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Hinsichtlich eines Umbaus der Großbank sei nun ein Plan zur Optimierung der Kosten zu erwarten, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Ausmaß der Neugliederung habe ihn überrascht. Er sei sich nicht sicher, ob eine regional ausgerichtete Berichterstattung für das Finanzhaus tatsächlich besser ist als die bisherige Ausrichtung nach Geschäftseinheiten./bek/ajx;