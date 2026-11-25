Am Mittwoch erhöht sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0.41 Prozent auf 10’510.11 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3.170 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10’468.06 Zählern und damit 0.009 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10’467.07 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 10’467.94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’545.01 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 1.59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’690.36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’886.16 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9’609.53 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.62 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten erreicht.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Burberry (+ 3.32 Prozent auf 12.00 GBP), 3i (+ 2.68 Prozent auf 27.21 GBP), Imperial Brands (+ 2.42) Prozent auf 29.25 GBP), Kingfisher (+ 2.27 Prozent auf 3.79 GBP) und Reckitt Benckiser Group (+ 2.07 Prozent auf 58.26 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Computacenter (-2.86 Prozent auf 44.34 GBP), Auto Trader Group (-2.58 Prozent auf 5.36 GBP), Rolls-Royce (-2.03 Prozent auf 12.76 GBP), Standard Chartered (-1.89 Prozent auf 19.16 GBP) und Metlen Energy Metals (-1.68 Prozent auf 41.00 EUR).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 16’078’725 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 260.745 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch