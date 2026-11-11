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11.11.2026 10:38:02

EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

HORNBACH
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Aktienrückkauf – Schlussmeldung
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

11.11.2026 / 10:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Betreff: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Bekanntgabe von Informationen zu mit einem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften gemäss Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Angaben zum Emittenten und Inhalt:

Name: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Adresse:  Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim

Inhalt der Meldung:  Geschäfte im Zusammenhang mit Rückkaufprogramm

Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Geschäfte im Zusammenhang mit Rückkaufprogramm – Schlussmeldung

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (die „Gesellschaft“) hat den Beginn ihres Rückkaufprogramms zum 16. Juli 2026 durch Bekanntgabe gemäss Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 am 10. Juli 2026 mitgeteilt.

Im Zeitraum vom 16.07.2026 bis zum 10.11.2026, jeweils einschliesslich, wurden insgesamt 60.500 Aktien der Gesellschaft im Rahmen des Rückkaufprogramms erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgte durch die von der Gesellschaft beauftragte COMMERZBANK Aktiengesellschaft ausschliesslich über das XETRA-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse.

Im Zeitraum vom 16.07.2026 bis zum 10.11.2026 betrugen die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag:

 

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Aggregiertes
Volumen (EUR)
16.07.2026 2.331 80,0554 186.609,20
17.07.2026 3.782 80,0733 302.837,20
20.07.2026 3.584 80,1874 287.391,70
21.07.2026 2.500 79,5986 198.996,40
22.07.2026 3.619 79,9657 289.395,70
23.07.2026 3.547 79,9759 283.674,50
24.07.2026 2.106 80,2305 168.965,50
27.07.2026 3.517 81,6897 287.302,80
28.07.2026 3.538 82,9161 293.357,30
29.07.2026 3.360 83,8500 281.735,90
30.07.2026 3.664 86,1281 315.573,50
31.07.2026 3.559 83,7887 298.204,00
03.08.2026 3.603 85,0139 306.305,00
04.08.2026 2.069 84,7219 175.289,70
05.08.2026 3.634 84,5278 307.174,00
06.08.2026 3.680 84,9252 312.524,70
07.08.2026 1.557 85,2146 132.679,20
10.08.2026 3.735 84,9276 317.204,50
11.08.2026 2.615 85,0044 222.286,50
10.11.2026 500 93,9790 46.989,50
Gesamt 60.500 82,8842 5.014.496,80

Die Gesellschaft hat entschieden, das Rückkaufprogramm zu beenden, da die im Zeitraum vom 16.07.2026 bis zum 10.11.2026 zurückgekauften Aktien ausreichen, um der Nachfrage aus dem Belegschaftsaktienprogramm zu entsprechen.

Informationen zu den mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften (einschliesslich einer Aufstellung der Einzelgeschäfte in detaillierter Form) sind gemäss Art. 2 Abs. 3 Satz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Website der Gesellschaft (www.hornbach-holding.de) im Bereich „Investor Relations“ veröffentlicht.

Bornheim (Pfalz), 11.11.2026

HORNBACH Management AG

Der Vorstand


11.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim (Pfalz)
Deutschland
LEI Code: 529900EGQZ79V21LBL44

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2432744  11.11.2026 CET/CEST

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