Oktober 2026: Experten empfehlen HORNBACH-Aktie mehrheitlich zu halten

Im Oktober 2026 haben 1 Experten die HORNBACH-Aktie analysiert.

1 Analyst stuft die Anteilsscheine von HORNBACH mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 96,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von HORNBACH auf 90,80 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 02.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 96,00 EUR 5,73 02.10.2026

Redaktion Finanzen.net