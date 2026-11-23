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23.11.2026 14:30:36
Obi und Toom schliessen sich zusammen
(Ausführliche Fassung)
MÜNCHEN/KÖLN/WERMELSKIRCHEN (awp international) - Die Baumarktketten Obi und Toom wollen sich zusammenschliessen. Das teilten die Tengelmann-Gruppe, Mehrheitsgesellschafterin von Obi, und die Rewe-Gruppe, der Toom gehört, in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Die Marke Toom soll wegfallen. Für den Zusammenschluss ist noch die behördliche Zustimmung erforderlich.
Die Rewe-Gruppe soll laut Mitteilung eine Beteiligung von rund 30 Prozent an der Holding der Obi-Gruppe erhalten. Das Handelsunternehmen will die Entwicklung des Joint Ventures mit zusätzlichen finanziellen Mitteln unterstützen. Zum Kaufpreis machten die Beteiligten keine Angaben.
Ziel sei es, die Stärken beider Unternehmen zu bündeln und ein leistungsfähiges, innovatives und zukunftsfähiges Angebot zu schaffen, hiess es in der Mitteilung. Die Umstellung der Toom-Märkte auf Obi werde nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen voraussichtlich etwa 12 bis 18 Monate in Anspruch nehmen, heisst es. Beide Ketten kommen in Deutschland zusammengenommen auf mehr als 600 Filialen.
Miguel Müllenbach, Vorstand der Holding der Obi-Gruppe, bezeichnete den Zusammenschluss als einmalige Chance. "Aus zwei grossen und bekannten Unternehmen wird eins und dabei ergänzen sich beide optimal." Christoph Eltze, Vorstandsmitglied der Rewe-Gruppe, sagte: "Mit dem Zusammenschluss verbinden wir die jeweiligen Stärken von Obi und Toom und schaffen die Grundlage für nachhaltiges Wachstum in einem herausfordernden Marktumfeld."
Obi und Toom gehören in Deutschland neben Bauhaus, Hornbach und Hagebau zu den grössten Baumarktketten./cr/DP/stk
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