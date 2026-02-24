Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Fielmann Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fielmann von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, während der faire Wert mit 54 Euro bestätigt wurde. Die Optikerkette verwandele sich vom "deutschen Meister" zum "globalen Seher", betonte Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf die Internationalisierung der Geschäfte. In Nordamerika adressiere Fielmann unbefriedigte Kundenbedu?rfnisse. Die Aktie sei historisch gu?nstig bewertet. Durch stark personalisierte Produkte sei das Unternehmen auch geschützt vor KI-Shopping-Agenten./rob/tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fielmann AG Kaufen
|
Unternehmen:
Fielmann AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
44.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
44.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fielmann AG
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Fielmann-Aktie legt zu: Rekordüberschuss sorgt für MDAX-Führung (AWP)
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.ch)
|
12.02.26
|EQS-News: Fielmann Group successfully concludes Vision 2025 (EQS Group)
|
12.02.26
|EQS-News: Fielmann-Gruppe erreicht und übertrifft Ziele der Vision 2025 (EQS Group)
|
10.02.26
|MDAX-Papier Fielmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fielmann von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Fielmann AG
|16:18
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|16:18
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|16:18
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.07.25
|Fielmann Add
|Baader Bank
|22.05.25
|Fielmann Buy
|Baader Bank
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|18.07.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|11.07.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Fielmann AG
|40.40
|1.00%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:18
|
DZ BANK
Fielmann Kaufen
|15:31
|
Bernstein Research
E.ON Market-Perform
|15:03
|
JP Morgan Chase & Co.
E.ON Overweight
|15:03
|
Jefferies & Company Inc.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|15:01
|
DZ BANK
Salzgitter Halten
|15:00
|
JP Morgan Chase & Co.
GSK Underweight
|14:59
|
Barclays Capital
Diageo Overweight